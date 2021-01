L'apertura di Tuttosport su McKennie: "Maghetto Scudetto"

Tuttosport oggi in edicola apre in prima pagina con l'esultanza di Weston McKennie ed il titolo: "Maghetto Scudetto". Esultanza alla Harry Potter per l'americano dopo aver realizzato la rete del due a zero che ha messo in ghiaccio la sfida contro il Bologna. Ora Inter e Milan sono più vicine e la lotta Scudetto aperta più che mai.

Due derby in un mese: la resa dei conti - Inter e Milan si affronteranno due volte in un mese, a partire da domani, quando saranno di fronte nei quarti di Coppa Italia. Poi il 21 febbraio in campionato, con Pioli e Conte che si giocano tutto in questa fase decisiva di stagione.

Torino, priorità Sanabria: affare caldo - Pressing sul Betis Siviglia da parte del Torino per portare in granata l'attaccante paraguaiano, partner ideale del gallo Belotti. E nel frattempo c'è attesa per Lerager dal Genoa.