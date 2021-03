L'apertura di questa mattina de La Stampa sul recupero del Torino: "Bivio salvezza"

vedi letture

La Stampa, stamani in edicola, si sofferma sul Torino e il recupero della 24^ giornata col Sassuolo in programma oggi alle 15:00, titolando: "Bivio salvezza". Lasciare il terzultimo posto - si legge - o complicarsi il futuro: il Toro non può fallire per evitare l'incubo serie B. I granata non vincono in casa da otto mesi e quattordici partite. Belotti non è al meglio ma avrà spazio, Sanabria dal via.