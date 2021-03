L'apertura odierna de La Stampa sulla sconfitta del Torino a Crotone: "Allarme rosso"

vedi letture

La Stampa, questa mattina in edicola, si focalizza sul momento decisamente difficile del Torino e titola: "Allarme rosso". La squadra granata travolta dalle quattro reti del Crotone, ieri: si complica così l'operazione salvezza. Poco lucida la compagine piemontese nei momenti decisivi e il calendario non dà una mano, domenica c'è infatti da sfidare l'Inter di Conte. Prima sconfitta per Nicola sul camo dell'ultima in classifica: l'obiettivo è lontano due punti.