L'Europeo fa felici i club. Corriere della Sera: "Il titolo ha reso gli azzurri più cari"

Il Corriere dello Sera nell'edizione odierna fa il punto sull'Italia. La FIGC incassa 28 milioni grazie agli azzurri dall'UEFA e a gennaio 2023, l'Adidas ne verserà altri 40 all'anno e a quel punto solo Francia e Germania guadagneranno più di noi. Anche i club beneficeranno di questa spinta emotiva: l'Arsenal è su Locatelli, che però vuole i bianconeri ed ha bocciato i Gunners, pronti a offrire ben più dei 40 milioni di Madama. Donnarumma e Chiesa valgono almeno 80 milioni ed il secondo è attenzionato dal Bayern Monaco: Agnelli, comunque, non lo cede. Milan e soprattutto Liverpool su Berardi, ma il Sassuolo ora lo valuta 50 milioni. Infine Insigne, in scadenza nel 2022, il Napoli non ha fatto proposte ufficiali, ma lui chiede 6 annui come Koulibaly. Di Lorenzo, Bastoni, Pessina e Barella sono ragazzi da Premier. Il centrocampista dell'Inter piace al Chelsea, ma non si tocca per i nerazzurri. In ballo anche Sirigu, Florenzi ed Emerson Palmieri che aspetta il Napoli e vorrebbe tornare in Italia.