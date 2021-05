L'indiscrezione di Tuttosport in apertura: "Mou tenta Buffon!"

"Mou tenta Buffon!": questa l'indiscrezione lanciata dall'apertura odierna di Tuttosport. Dopo l'addio alla Juventus, il portiere attende proposte per decidere se continuare a giocare ancora un anno: la Roma di Mourinho - assicura il quotidiano - potrebbe diventare una pista molto concreta.

Torino - "Cairo, o rifondi o vendi!", titola invece di spalla il quotidiano. Umiliazioni in serie - si legge -, due 0-7 storici, nessuna programmazione: il popolo granata non ne può più. Intanto i granata vincono al CONI: martedì il recupero contro la Lazio.

Inter - Spazio anche ai nerazzurri in taglio basso: "Inter: Scudetto, ring e gag". Pace e risate tra Conte e Lautaro ad Appiano, che simulano un incontro di boxe per spazzare via le polemiche. Lukaku, Hakimi, Perisic e Young violano il coprifuoco, ma il club non li sanziona.