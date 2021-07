L'Inter cambia ancora. Il QS: "Oriali verso l'addio. C'è Ferri al suo posto"

vedi letture

"L'Inter cambia ancora. Oriali verso l'addio. C'è Ferri al suo posto" scrive il QS. All'improvviso Lele Oriali sarebbe diventato un personaggio scomodo. Il team manager rischia infatti di dire addio all'Inter. Nei prossimi giorni, forse già nelle prossime ore, dovrebbe arrivare l'avvicendamento con un altro ex nerazzurro, Riccardo Ferri. Con Conte si è arrivati alla risoluzione consensuale, Oriali rischia di pagare l'intervista concessa a maggio in cui ha parlato in questi termini del club: "Sono preoccupato, non c'è un programma" il concetto liofilizzato. Parole che non sono piaciute alla proprietà che sta pensando al ritorno di un'altra bandiera, Ferri, al posto di Oriali.