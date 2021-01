L'Inter pareggia a Udine, Tuttosport: "Errori, sprechi e veleni"

Pareggio con polemica per l'Inter. La squadra di Antonio Conte non è andata oltre lo 0-0 ieri in casa dell'Udinese. I nerazzurri si portano a -2 dalla vetta e non hanno saputo approfittare del passo falso casalingo del Milan contro l'Atalanta. Nel finale poi si sono registrate scintille fra la panchina e l'arbitro. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Inter: errori, sprechi e veleni".