L'Inter sta con Inzaghi: totale fiducia e appoggio. Rinnovo previsto anche con zero tituli

Nemmeno due sconfitte consecutive possono rompere l'armonia creata tra l'Inter e Simone Inzaghi. Lo garantisce La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, che rilancia ulteriormente con la questione del rinnovo di contratto: si farà, a prescindere dall'esito della stagione. Con o senza tituli, il tecnico nerazzurro dovrebbe prolungare l'accordo che lo lega al club di Viale della Liberazione, attualmente con scadenza nel 2026.

C'è piena convinzione e totale fiducia in Inzaghi dalle parti di Appiano Gentile, si legge sul quotidiano milanese. L'uscita dalla Coppa Italia ha certamente influenzato gli umori, ma dopo un giorno di riposo richiesto dall'allenatore di Piacenza, ora la corsa dei nerazzurri riparte e proprio per i due trofei in palio: lo Scudetto e la Champions League. Entrambe sono a portata di mano, un messaggio trasmesso alla squadra.

La doppia impresa è ancora possibile. E ieri all'allenamento erano presenti tutti i vertici dell'Inter, anche il presidente Marotta, come a voler proteggere Inzaghi. Il rischio di lasciare qualcosa per strada c'era, è toccato alla Coppa Italia, ma ora non è tutto da buttare e prima verrà il turno della Roma a San Siro domani, mentre mercoledì prossimo i nerazzurri incroceranno il Barcellona degli enfant terribles allenato da Flick.