L'Inter trova solo il pari a Torino. Tuttosport: "RimonToro"

La 34^ giornata di Serie A regala subito un colpo di scena al Grande Torino. Tuttosport apre con un titolo che è tutto un programma: "RimonTORO d'orgoglio", con Simeone e Vlasic protagonisti di un quarto d'ora di furia granata che strozza la gioia dell'Inter.Thuram e Bisseck avevano illuso i nerazzurri, che sembravano poter gestire il risultato senza troppi patemi. Ma D'Aversa ha azzeccato i cambi: Zapata e Njie hanno dato la scossa, Ilhan ha illuminato e lo stadio si è finalmente entusiasmato.Le dichiarazioni nel post-gara la dicono lunga. Il tecnico granata: «Cambiato anche l'atteggiamento. Che cattivo, il Cholito!». Duvan invece guarda in faccia la situazione: «Dobbiamo ricucire tutto con i tifosi». Un pareggio che vale molto più di un punto per il Torino.

Il big match tra Milan e Juventus non convince. San Siro congela tutto. Tuttosport è impietoso: "C'era una volta Milan-Juve", con il deludente 0-0 che fotografa una rivalità che ha perso lo smalto di un tempo. Il gol in fuorigioco di Thuram e la traversa di Saelemaekers le uniche vere emozioni della serata.Il punto mette sostanzialmente al sicuro la qualificazione Champions del Milan, senza però risolvere i problemi della Juventus. I bianconeri devono guardarsi ancora le spalle: il margine su Como e Roma è risicato, e la tensione resta alta fino alla fine.Spalletti scivola a -2 dal Napoli e rimane al quarto posto, ma la concorrenza si avvicina pericolosamente. Como e Roma ringraziano e Spalletti lo sa: «Adesso vediamo chi è da Juve», la frase che rimbalza dalle colonne del quotidiano torinese.

Tiene banco anche il caso Rocchi sulle pagine di Tuttosport, con Marotta che interviene a gamba tesa: «L'Inter non ha niente da temere». Il presidente nerazzurro non si nasconde e risponde alle polemiche arbitrali che hanno accompagnato le ultime giornate di campionato.