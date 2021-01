L'interrogativo del Corriere Fiorentino: "Fiorentina, ora Ribery è diventato un peso?"

"Fiorentina, ora Ribery è diventato un peso?". Questo il titolo che il Corriere Fiorentino in edicola stamani utilizza sui viola. Per FR7 quello raggiunto allo stadio Maradona rischia di essere un punto di non ritorno con Prandelli che è preoccupato possa aver staccato la spina e che non si sia pienamente calato nella realtà del momento. Il francese incide poco, non ha ancora segnato questa stagione (3 gol in un anno e mezzo con 7 assist totali) e crea problemi di equilibrio. Con un rapido calcolo si riesce a capire che Ribery costa alla Fiorentina 5,3 milioni a gol e 2,28 ad assist visto che percepisce 4 netti all'anno. Nei prossimi giorni Prandelli ci parlerà e capirà se potrà davvero contare su di lui o meno da qui a fine stagione.