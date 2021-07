L'Italia infinita va a dama. Il Mattino: "Decisivi i rigori contro la Spagna"

vedi letture

L'Italia soffre e con le unghie e con i denti raggiunge la finale di Euro 2020. Ai rigori decisivo Jorginho, 6 su 6 per lui in Nazionale, a completare un anno d'oro dopo la vittoria della Champions League col Chelsea. Stasera gli azzurri conosceranno l'avversaria di domenica a Wembley: una tra l'Inghilterra che gioca in casa o la Danimarca senza Eriksen.