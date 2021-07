L'Italia vince l'Europeo. Il Fatto Quotidiano: "La Brexit azzurra"

"La Brexit azzurra" scrive Il Fatto Quotidiano in edicola stamani sulla vittoria dell'Italia agli Europei. Successo a Wembley per la Nazionale guidata da Roberto Mancini. Vittoria per 4-3 ai calci di rigore. Gli errori di Belotti e Jorginho non incidono perché gli inglesi falliscono 3 rigori. Decisiva la parata di Gigio Donnarumma su Saka.