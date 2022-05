La Fiorentina e il mercato, pronti a partire. La Nazione: “Serviranno almeno otto acquisti”

vedi letture

La Nazione fa il punto delle necessità della Fiorentina sul mercato. Difesa: un portiere (Dragowski in uscita), un esterno destro (Odriozola non riscattato), almeno un centrale difensivo (dando per buona la conferma di Milenkovic e Igor), un esterno sinistro se com’è probabile partirà Terzic. Centrocampo: il rebus Torreira è centrale e sui tempi di recupero di Castrovilli ovviamente non ci può essere ancora chiarezza. Conferma certa per Bonaventura, in dubbio per Amrabat (che ha richieste da club importanti), Maleh e Duncan da valutare in base alle ambizioni del club. Innesti? Non meno di 2. Attacco: resteranno sicuramente Cabral e Ikoné, sui quali la Fiorentina ha investito una trentina di milioni. Difficilissima la conferma di Piatek, servirà dunque anche un altro centravanti, più teoricamente un esterno che segna. Fermiamoci a 2 innesti.