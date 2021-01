La Juventus evapora a San Siro. Tuttosport: "CR7 flop, abulico e defilato"

Tuttosport nella sua analisi odierna scrive di una Juventus arresa a centrocampo, costellato da passaggi troppo leggeri dei vari Ramsey evanescenti, ed esposta in difesa, dove Chiellini mostra affanni logici per chi è alla prima vera sfida dopo due mesi di stop, eppure è uno dei pochi a lottare. Chiesa si autoisola sulla fascia, persino il saggio e solido Danilo si assesta sulla generale mollezza agonistica. E' una Juventus confusa, vittima di errori tecnici inauditi: Ronaldo, abulico e defilato, non trova nemmeno un guizzo di Morata, non riesce a sfruttare McKennie e Kulusevski. I bianconeri sono ormai troppo lontani dalla strada giusta.