La Juventus monitora Beto per gennaio: molto dipenderà dai movimenti dei Friedkin

Il mercato della Juventus è stato indiscutibilmente positivo, malgrado alcuni giocatori debbano ancora integrarsi al meglio nella nuova squadra. L'unico neo, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, è l'assenza di un vice-Vlahovic, con Thiago Motta che è stato "costretto" a impiegarci Weah con scarsi risultati nel secondo tempo del match contro il Napoli. Per questo motivo a gennaio Cristiano Giuntoli, visti i problemi di Milik, è più orientato a ingaggiare un centravanti rispetto a un esterno in stile Sancho.

I bianconeri preferiscono prestiti di 6 mesi per l'attaccante e anche per il difensore che dovrà n qualche modo sostituire Bremer, out fino a fine stagione. L'ultima idea, che si aggiunge quella di Lorenzo Lucca, è Beto dell'Everton, chiuso dalla concorrenza nei Toffees. L'ex Udinese non mette piede in campo da settembre e ha collezionato solo 43 minuti in stagione.

La Vecchia Signora ha la situazione chiara e nei prossimi mesi continuerà a monitorarla, cercando di capire se gli inglesi apriranno alla formula del prestito. Dipenderà anche dai movimenti della Roma e soprattutto dai Friedkin, proprietari di entrambi i club. In lista anche Giacomo Raspadori del Napoli, sempre apprezzato, ma difficile che parta a titolo temporaneo, e Daniel Maldini del Monza.