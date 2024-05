La Lazio aspetta che Kamada eserciti l'opzione per il rinnovo: il giapponese vuole l'aumento

Nonostante sia tornato decisivo con il gol all'Inter, Daichi Kamada deve ancora sciogliere il nodo futuro. Il 30 maggio scadrà l'opzione unilaterale per il rinnovo, ma il giapponese non vorrebbe esercitarla: lo riporta oggi Il Messaggero, spiegando che per la firma sul prolungamento con la Lazio il giocatore chiede un aumento d'ingaggio.

Nel dettaglio, spiega il giornale romano, l'ex Eintracht Francoforte vorrebbe passare dagli attuali 3 milioni di euro ad almeno 3,5 più bonus. Il problema però è che, risolvendo il precedente accordo, decadrebbero i benefici del Decreto Crescita (ora non più in vigore) e aumenterebbe l'impatto al lordo, diventando a "costi insostenibili" per le casse del club di Lotito. Per questo Kamada avrebbe proposto di firmare anche solo per un altro anno, con l'obiettivo di aumentare lo stipendio. Il giapponese avrebbe già due offerte sul tavolo: una è del Crystal Palace.