La Lazio saluta Hoedt in anticipo. Il Messaggero: "Ha problemi personali e torna al Southampton"

Il Messaggero si sofferma sulla decisione della Lazio di tagliare Hoedt dalla lista della Serie A per inserire Luiz Felipe: "Ha problemi personali e torna al Southampton" scrive il quotidiano in riferimento al difensore olandese. Luiz torna dopo 3 mesi e va in panchina, sorprende la decisione di avvicendarlo con Hoedt e non con Musacchio. L'olandese aveva giocato di più rispetto all'ex Milan, già in parola con il Betis Siviglia. Inzaghi ha parlato di "scelta tecnica". Hoedt, pronto a rientrare al Southampton, avrebbe qualche problema personale e si è deciso di conseguenza.