La Superlega si ferma. Mirror in apertura: "Super congedo europeo"

"Super congedo europeo" è il titolo a tutta pagina del Mirror , con una fotonotozia inequivocabile. In primo piano i tifosi del Chelsea che ieri sono scesi in piazza per protestare contro la nascita della Superlega: vittoria per la gente, vittoria per il calcio. Ed Woodward del Manchester United lascia. L'addio delle inglesi apre la crisi e il fallimento della Superlega.