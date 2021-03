Lazio, caso tamponi. La Stampa: "Solo un ammenda per il club, Lotito inibito per 7 mesi"

"Solo un ammenda per il club, Lotito inibito per 7 mesi": così La Stampa sul caso tamponi. Centocinquantamila euro di ammenda alla Lazio, 7 mesi di inibizione al presidente Claudio Lotito e12 ai medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia: queste le decisioni del TFN. Nessuna penalizzazione relativo al deferimento per la mancata osservanza dei protocolli. Lotito non commenta ("Delle sentenze si prende atto"), lo fa invece Gianmichele Gentile, legale della Lazio:"Non condividiamo la sentenza: è sbagliata sotto il profilo giuridico oltre che logico. Il tribunale ha ritenuto che la gestione del Covid sia di competenza della società invece che della Asl come nel resto d'Italia". Annunciato il ricorso. Anche la Procura Federale, nella persona del Procuratore Giuseppe Chiné, ha annunciato a sua volta ricorso presso la Corte Federale d'Appello.