Lazio-Sassuolo, la moviola del Corriere dello Sport: "Ferrari su Immobile era da rosso"

"Ferrari su Immobile era da rosso", titola stamane il Corriere dello Sport nella moviola di Lazio-Sassuolo. Insufficiente la partita di Giua, con un errore grave, il rosso mancato a Ferrari, e con tante incertezze sia tecniche che disciplinari. Trascinato in A con il peso del talento affibbiatogli da Nicchi quando era in C, non raggiunge la piena maturità. Al 20' del primo tempo Immobile scarta Ferrari che è davanti, avrebbe porta libera, il difensore lo aggancia con il piede destro e allarga anche il braccio destro. Tre errori: 1) è sicuramente fallo e Giua non l'ha rilevato 2) sarebbe stato rosso per chiara occasione da gol 3) essendo da rosso il VAR doveva intervenire.