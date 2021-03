Le aperture inglesi - Diallo nuova stella dello United, ma che errore di Maguire contro il Milan

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 12 marzo 2021.

Metro

"Amad for it!"

Il teenager del Manchester United, prelevato dal settore giovanile dell'Atalanta, apre i conti nell'andata degli ottavi di Europa League contro il Milan. I rossoneri però non demordono e trovano il pari all'ultimo respiro con Kjaer.

The Times

"Lo United trova una nuova stella"

La nuova star dei Red Devils è Amad Diallo, ieri in gol contro il Milan. Kjaer guasta però la festa degli inglesi, che al Meazza saranno costretti ad inseguire la vittoria o un pareggio con gol.

Daily Mail

"L'angoscia di Aguero"

Il Kun si sente snobbato per via del poco minutaggio concessogli da Guardiola. In taglio centrale c'è spazio anche per il match di ieri tra Manchester United e Milan: "Come hai fatto a sbagliarlo, Harry?", titola il quotidiano, riferendosi ad un incredibile errore sotto porta di Maguire quando il risultato era ancora sullo zero a zero.