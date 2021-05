Le aperture inglesi - Euro-gioie e dolori: Man United in finale, Arsenal eliminato

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 7 maggio 2021.

Daily Mail

"Auba and out"

La disperazione dell'Arsenal, che non riesce a raggiungere in finale di Europa League i rivali dello United: il Villarreal ferma i Gunners sullo zero a zero e, in virtù del due a uno dell'andata, strappa il pass per la finalissima di Danzica.

The Guardian

"Euro-gioia e dolore"

I due volti delle inglesi impegnate ieri nelle due semifinali di Europa League: lo United perde di misura con la Roma ma vola comunque in finale, impresa che non riesce invece all'Arsenal, eliminato dal Villarreal dell'ex Emery.

Mirror

"Eu blew it, Eu did it!"

L'Arsenal esce di scena anche dall'Europa League e quasi certamente non parteciperà alle coppe nella prossima stagione. Fa festa invece il Manchester United, che si assicura la finale nonostante il k.o. per tre reti a due sul campo della Roma.