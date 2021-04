Le aperture inglesi - Guerra sulla Superlega. Sei i club coinvolti che ora rischiano l'esclusione

vedi letture

Di seguito le aperture inglesi di oggi, lunedì 19 aprile:

Metro Sport

"E' guerra civile"

Un titolo forte ma che ben rappresenta l'umore all'interno delle sedi della Premier League e del calcio europeo in generale. Le top sei inglesi hanno pianificato di unirsi alla Superlega e la UEFA, in accordo con Premier ed FA hanno risposto con la minaccia dell'esclusione per questi club. Uno scontro frontale destinato a durare a lungo.



The Daily Telegraph

"I club ribelli rischiano l'esclusione"

Le sei big inglesi rischiano l'esclusione dalle competizioni nazionali ed i loro giocatori non potranno essere convocati in nazionale. Un duro colpo dell'UEFA e della FA in risposta al movimento di scissione nato con la Superlega.

Daily Express

"E' guerra!"

Sei i club di Premier pronti ad unirsi alla neonata Superlega, ma rischiano l'esclusione dalla Premier League e dalle altre competizioni. E Gary Neville definisce ciò "un atto criminale". Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham le sei inglesi coinvolte.