Le aperture inglesi - Harry Kane contro i razzisti: "Non vi vogliamo"

Di seguito le aperture inglesi di oggi, 13 luglio 2021.

The Guardian

"Southgate devia le voci del rinnovo del contratto dopo il Qatar". Il tecnico afferma di aver bisogno di una pausa per riflettere dopo la pesante sconfitta in casa contro l'Italia per poi ripartire più concentrati per i mondiali in Qatar.

Daily Mail

"Harry Kane contro i razzisti: non vi vogliamo" in riferimento ai pesanti insulti ricevuti da Rashford, Saka e Sancho dopo gli errori decisivi ai rigori contro l'Italia.

"Terrore Hooligan" si legge in taglio basso sul quotidiano, dopo le minacce ricevute dai parenti dei calciatori a Wembley da tifosi senza biglietti.