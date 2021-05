Le aperture inglesi - Il Chelsea surclassa il Real e raggiunge il City in finale di Champions

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 6 maggio 2021.

Metro

"Full English"

Il Chelsea "eclissa" il Real Madrid con una prestazione sontuosa: le reti di Werner e Mount regalano la finale d Champions ai Blues, che il prossimo ventinove maggio affronteranno il City a Istanbul, in una sfida tutta inglese per il trofeo più ambito.

Daily Mail

"Turkish delight"

Letteralmente "delizia turca": la Turchia sarà infatti teatro della finale di Champions tra Manchester City e Chelsea, che si contenderanno la coppa dalle grandi orecchie dopo aver eliminato rispettivamente PSG e Real Madrid.

Mirror

"Mad for it"

Grande prestazione del Chelsea, che surclassa il Real di Zidane e raggiunge il Manchester City in quella che sarà una finale tutta inglese per la conquista della Champions.