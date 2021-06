Le aperture inglesi - Inghilterra-Germania, Rashford ed Henderson in coro: "Nessuna paura"

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 25 giugno 2021.

Daily Mail

"La Germania non ci spaventa"

Marcus Rashford gonfia il petto in vista della supersfida dell'Inghilterra contro la Nazionale di Low: il centravanti dello United si è mostrato fiducioso sulle possibilità di qualificazione del Three Lions.

Metro

"Nessun rimpianto"

Il protagonista in questo caso è Jordan Henderson, che sprona i compagni a dare tutto contro la Germania il prossimo martedì.

Mirror

"Jur going home"

Henderson rivela di aver ricevuto un messaggio da Jurgen Klopp in vista del match di martedì. Il capitano del Liverpool assicura: "La nostra giovane squadra non avrà paura".