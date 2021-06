Le aperture inglesi - Magia di Schick a Euro 2020. Inghilterra-Scozia, venerdì la resa dei conti

Le aperture inglesi di oggi, martedì 15 giugno 2021

Metro

"Schickener for Scotland"

Spazio in apertura alla prodezza di Patrick Schick, che ieri ha firmato il due a zero della sua Repubblica Ceca contro la Scozia con uno straordinario gol da centrocampo. La percentuale degli spettatori a Wembley - aggiunge il quotidiano - è destinata ad aumentare nel prosieguo del torneo.

The Guardian

"Reality Czech"

La magia di Patrik Schick demolisce le speranze della Scozia e incoraggia l'Inghilterra in vista della "resa dei conti" di Wembley, in programma venerdì alle 21.

Mirror

"Snobby stiyles"

Gareth Southgate avverte i suoi giocatori che possono esserci diversi approcci tattici ad una partita e condanna lo snobismo sui rinvii lunghi del portiere dei Three Lions Jordan Pickford.