Le aperture inglesi - Mou in finale. Aumentano i contagi: avvertimento ai calciatori in Premier

vedi letture

Le aperture inglesi di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021.

Metro

"La stretta"

L'invito rivolto ai giocatori di Premier a rispettare i protocolli anti-Covid dopo l'impennata nei contagi in Inghilterra. Intanto il Tottenham batte il Brentford e vola in finale di Carabao Cup.

The Daily Telegraph

"Son brilla"

L'attaccante sudcoreano apre le danze contro il Brentford e trascina gli Spurs in finale di Carabao Cup: Wembley attende la squadra di José Mourinho.

Mirror

"We're on our way to Wembley, my Son"

Il gioco di parole nel titolo celebra la grande prestazione di Son: le gemme del sudcoreano e di Sissoko regalano la finale al Tottenham, dopo che la gara sembrava essersi messa un po' in salita per gli Spurs.

Daily Star

"Son illumina la strada per José"

L'attaccante, protagonista di una prodezza, "prenota" la finale per José Mourinho. A Wembley gli Spurs affronteranno la vincente di United-City, che si affronteranno questa sera.