Le aperture inglesi - Per gli Europei stadi pieni? Apertura ai tifosi dal 17 maggio

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 23 febbraio:

The Times

"Tifosi negli stadi da maggio"

Il 17 maggio è la data cerchiata in rosso dai tifosi inglesi: da quel giorno fino a diecimila tifosi potranno rientrare negli stadi del Regno Unito. Giusto in tempo per la fine della Premier League e per godere dal vivo poi Euro 2020 e Wimbledon.

Metro Sport

"Fan-tastico"

Stadi pieni in estate per gli Europei: questa la speranza del governo inglese, che sin dal prossimo maggio aprirà, con capienza ridotta. Un primo ritorno alla normalità post Covid nel Regno Unito. E dal mese prossimo potranno ripartire gli sport di base.



The Daily Telegraph

"Euro 2020 e Wimbledon in bilico per una completa riapertura"

Fissata nel 17 maggio la data per la riapertura a capienza ridotta degli eventi sportivi, i due grandi eventi estivi restano in bilico per avere gli stadi aperti a grandi folle. Nel piano governativo in estate dovrebbero essere rimosse le restrizioni, ma tutto dipenderà dall'andamento dell'epidemia.