Le aperture inglesi - Vince il Liverpool, paura per Rui Patricio. Van de Beek chiede la cessione

vedi letture

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 16 marzo:

Metro Sport

"Sollievo Jota"

Diogo Jota regala i tre punti al Liverpool nella serata in cui a farla da padrone è stata la paura per il colpo alla testa subito dal portiere del Wolverhampton, Rui Patricio, che ha tenuto la partita ferma per oltre 15 minuti, prima che venisse trasportato fuori dal campo in barella con l'ossigeno. A fine gara il tecnico dei Wolves ha rassicurato sulle sue condizioni.

The Daily Telegraph

"Gioia per Jota"

E' stato proprio l'ex della sfida a deciderla ieri sera, nel recupero del primo tempo. Una rete da tre punti per i reds, che, che riprendono ossigeno e non abbandonano l'idea di tornare tra le prime quattro.

Mirror Sport

"Paura per Rui Patricio"

Grande paura ieri durante Wolverhampton-Liverpool, con il portiere di casa che ha subito una ginocchiata in testa ed è rimasto a terra per oltre 15 minuti prima di essere trasportato fuori in barella. Sospiro di sollievo a fine gara, quando il tecnico Nuno Espirito Santo ha rassicurato sulle sue condizioni.

"Il mio tempo qui è finito"

Parole di Donny Van de Beek, giovane centrocampista del Manchester United, che vuole cambiare aria dopo aver trovato pochissimo spazio in questa stagione. Dopo meno di una stagione dal suo arrivo dall'Ajax, pagato oltre 40 milioni di euro, è già tempo di cambiare aria.