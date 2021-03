Le aperture inglesi - Zaha non si inginocchia, Solskjar verso il rinnovo con lo United

vedi letture

Il rinnovo di Ole Gunnar Solskjaer ma anche il gesto di Zaha in prima pagina sui quotidiani inglesi. L'attaccante del Crystal Palace non si è infatti inginocchiato prima del calcio d'inizio, gesto effettuato sempre prima di un match di Premier, in quanto non ritenuto dal giocatore più sufficiente per sensibilizzare le persone sul tema del razzismo. Questi i titoli delle principali testate inglesi.

Star: "Gunnar, affare fatto".

Mail: "Zaha resta in piedi".

Express: "Il manager dello United è in fila per un nuovo enorme accordo".