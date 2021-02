Le aperture portoghesi - Benfica in crisi nera: lo Sporting scappa a +15

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, lunedì 22 febbraio:

A Bola

"Sempre più in basso"

Non si placa la crisi del Benfica, fermato ieri sullo zero a zero dalla Farense, squadra penultima in classifica. Ora sono quindici le lunghezze dallo Sporting Lisbona capolista, mentre la zona Champions ora è a quattro punti. Crisi nera in casa Benfica.

Record

"Senza luce"

Benfica che non trova la via d'uscita dalla crisi ed ora tiene il non invidiabile record di essere la prima squadra della Liga a non riuscire a segnare contro la Farense. Quinta sfida consecutiva in trasferta in cui il Benfica non trova la vittoria: la vetta della classifica è ormai lontanissima, ma l'obiettivo deve essere la zona Champions, che pare scivolare via.