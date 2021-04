Le aperture portoghesi - Guerra sullo sponsor che darà il nome alla Liga. Porto per l'impresa

A Bola

"Il nome della prossima Liga apre una guerra"

E' andata in scena in questi giorni una vera e propria battaglia per l'assegnazione del Name Sponsor che accompagnerà la Primeira Liga nei prossimi quattro anni. Vittoria spuntata da Bet.pt, che aggiungerà dunque BWin al nome della Liga. Ma lo sfidante, Betano, ricorrerà al tribunale e dice di essere stato ingannato, e accusa la lega portoghese di "mancanza di professionalità".

"Il Porto deve avere più fuoco"

Si giocherà tutto in novanta minuti il Porto, nel ritorno dei quarti di Champions League contro il Chelsea, partendo dal 2 a 0 per i blues. Il tecnico Conceiçao chiede maggiore agonismo ai suoi per tentare la rimonta.

Record

"Il Benfica ci crede"

Il Benfica è ripartito con un ruolino di marcia impressionante e ora crede anche al titolo, nonostante le nove lunghezze dallo Sporting e le sole otto partite rimanenti. "Partita dopo partita" il pensiero del club, che non demorde e tenterà di accorciare sui rivali sin dalla prossima sfida.