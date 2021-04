Le aperture portoghesi - Ricercata la sporca dozzina. Ed il Benfica è tentato dalla Superlega

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, martedì 20 aprile:

A Bola

"Wanted: la sporca dozzina"

Il mondo del calcio, e non solo, unito contro i club che hanno creato la Superlega. I grandi club portoghesi mostrano solidarietà al fianco dell'UEFA e si fa largo la remota ipotesi che favorirebbe il Porto in Champions League: in caso di esclusione delle big già dalla Champions in corso, potrebbero i lusitani essere ripescati?

Record

"Benfica tentato dalla Superlega"

Se la Superlega vuole arrivare a 15 club fondatori e continueranno ad arrivare no da PSG, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ecco che potrebbero aprirsi spiragli per altri club. E qui potrebbe inserirsi il Benfica.