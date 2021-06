Le aperture spagnole - Depay: 'Darò tutto per il Barça'. Per la Spagna è "crisi di fiducia"

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 21 giugno 2021.

Marca

"Laporta impedisce ai soci di abbattere la Superlega"

Nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano c'è spazio per il Barcellona con la società che non sta vivendo un periodo di grande tranquillità. Il presidente del club, al momento, sta cercando di guadagnare tempo e non mette ai voti il progetto della Superlega.

As

"Crisi di fiducia"

Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano c'è spazio per la Spagna. La gestione di Luis Enrique e la disconnessione tra il pubblico e La Roja preoccupano la Federazione. Ci saranno cambiamenti contro la Slovacchia.

Sport

"Laporta dà speranza"

Il presidente riconosce nell'Assemblea che la situazione è difficile, ma che ci saranno successi: "Faremo i salti mortali per vincere ancora". I soci hanno approvato i conti dell'anno scorso e il budget attuale con il supporto della giunta e tra i fischi a Jordi Moix. Via libera a un prestito di 525 milioni di euro e Laporta ritiene che "con questi soldi ci sarà spazio e tranquillità per due anni". Il presidente ha difeso la partecipazione del Barça alla SuperLega: "Non ci scuseremo con la UEFA per aver organizzato una competizione". Laporta accusa i 'club di stato': "Ci hanno tolto un giocatore che pagava il doppio e ciò per adulterare la concorrenza". Il CdA ammette che ci saranno accordi con lo staff per tagliare gli stipendi e ufficializza che i soci non pagheranno l'abbonamento in questa stagione.

Mundo Deportivo

"Depay: 'Darò tutto per il Barça'"

L'ex OL parla dopo aver firmato per i blaugrana: "È un sogno che diventa realtà giocare per il più grande club del mondo, sono emozionato". Ha ringraziato "il presidente e l'allenatore" e si è dichiarato ansioso "di giocare in un Camp Nou al completo".