Le aperture spagnole - "Immobile vince la Scarpa d'Oro. Il Barça fuori dalla CL con onore"

vedi letture

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. Tra i temi centrali, la Scarpa d'Oro vinta da Immobile e l'eliminazione di un gran Barcellona dalla Champions per mano del PSG.

Marca

"Immobile riceve la Scarpa d'Oro".

Il centravanti della Lazio si aggiudica il prestigioso premio.

Sport

"Con onore!"

Il Barcellona è stato eliminato ma ha dimostrato di poter competere di nuovo in Europa. Keylor Navas ha salvato il PSG con 10 stop, ha parato un rigore a Messi e Dest ha colpito un palo.

AS

"Con orgoglio ma non basta".

Mbappé e Keylor respingono un Barcellona molto superiore. Il francese segna ancora. Il portiere ferma Messi in rigore e salva il PSG. Il Barça fuori dai quarti di finale per la prima volta in quattordici anni.

Mundo Deportivo

"Con onore".

Il Barcellona va a Parigi con gioco e occasioni ma non sarà nei quarti di finale. Messi ha segnato un gran gol e poi ha sbagliato un rigore sull'orlo dell'intervallo.