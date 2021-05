Le aperture spagnole - Liga, il Real non si arrende. Barça, Koeman in bilico: troppi passi falsi

.Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 14 maggio 2021.

Marca

"Anche i bambini vogliono LaLiga"

Il Real Madrid non fallisce e continua il braccio di ferro con l'Atletico Madrid. Zidane lancia nell'undici titolare Miguel, Marvin e Rodrygo che rispondono con una grande prova. Modric master class.

As

"Il Real Madrid non si arrende"

La squadra di Zidane gioca una partita di autorità a Granada, vince 4-1 in trasferta e mette sotto pressione l'Atletico Madrid capolista. Grande match con gol da parte di Modric. Brillano anche i canterani Marvin e Miguel.

Sport

"Faccia a faccia"

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, incontrerà l'allenatore blaugrana, Ronald Koeman, per analizzare la stagione e chiedergli spiegazioni per le prestazioni finali. Laporta non ha ancora confermato pubblicamente il tecnico olandese e nessuna decisione verrà presa fino alla fine della stagione.

Mundo Deportivo

"Rivoluzione"

Il Barcellona ha in programma un grande cambiamento e prevede fino a 14 operazioni in uscita. Ci sono nomi come quelli di Coutinho, Umtiti, Pjanic, Braithwaite, Junior Firpo, Neto, Matheus e potrebbero esserci anche dei 'pesi massimi'.