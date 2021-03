Le aperture spagnole - "Messi più felice, si avvicina il rinnovo: cento giorni per decidere"

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. Tra le tematiche principali, lo stato d'animo più sereno di Leo Messi, cosa che avvicina l'argentino al rinnovo di contratto (in scadenza a giugno) con il Barcellona.

Marca

Intervista a Pedri: "Continuo a giocare come un bambino".

La sensazione della nazionale al via delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022: "Non vedo l'ora di giocare con il pubblico. È un orgoglio che mi paragonino a Iniesta, ma voglio essere Pedri. Siamo molto bravi in Liga".

AS

Intervista a Thiago: "Il Real Madrid è una squadra fantastica".

Il giocatore parla della Champions e della Nazionale: "Il Liverpool lotta tra i grandi d'Europa per tornare campione. Ci sono persone giovani ed esperte in Nazionale; quell'unione è molto buona. Ci piace dominare, cosa che ha caratterizzato il calcio spagnolo negli ultimi anni. Sergio Ramos, con tanto successo e riconoscimento, continua a volere di più".

Sport

"Conto alla rovescia".

Messi, più felice al Barcellona. L'argentino finalmente si gode la squadra e il suo stato d'animo lo avvicina al rinnovo. Ci sono 100 giorni per decidere. Leo termina il suo contratto il 30 giugno, ma scioglierà le riserve sul suo futuro alla fine della stagione.

Mundo Deportivo

"100 gol di 19 giocatori diversi".

Il micidiale Barcellona di Koeman ha raggiunto questo traguardo in sole 43 partite in questa stagione. È un attacco devastante e più corale che mai: solo Umtiti, Pjanic e Busi non l'hanno fatto.