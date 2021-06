Le aperture spagnole - Messi questa notte rimane libero. Spagna, è euforia Roja

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 30 giugno 2021.

Marca

"Messi questa notte rimane libero"

Il miglior giocatore del mondo non avrà una squadra oggi a mezzanotte. Il Barcellona preme per chiudere il rinnovo del contratto il prima possibile, ma la risoluzione della trattativa non sembra così vicina.

As

"L'orco è la Spagna"

I bookmakers riconoscono già La Roja come la seconda favorita per la vittoria dell'Europeo dopo l'Inghilterra. Luis Enrique è carico di ragione: Busquets, Morata, Azpilicueta...

Sport

"Il giorno di Messi"

La stella blaugrana termina oggi il suo contratto con il Barcellona, ma il suo rinnovo sta andando bene in assenza di soluzioni marginali. Leo parte con l'Argentina e realizza una doppietta e un assist nella vittoria dell'Albiceleste contro la Bolivia.

Mundo Deportivo

"Euforia Roja"

La Spagna di Luis Enrique è passata dall'essere sul filo del ko a giocare bene, vedere la porta ed entrare tra le favorite. Morata e Unai Simon sono i suoi migliori simboli: hanno risposto alla critica, stabilendo performance eccezionali.