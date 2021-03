Le aperture spagnole - Real Madrid con l'incognita CR7. Barça, Messi per Liga e record di presenze

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 15 marzo 2021.

Marca

"Segui il piano"

La via che porta a Cristiano Ronaldo non altera le priorità del Real Madrid. Il primo obiettivo è salvare il percorso e far quadrare i conti del club per intraprendere le operazioni aperte. CR7 nel frattempo ha messo a tacere le critiche a Torino con una tripletta con messaggio.

As

"L'incognita Cristiano"

Il crack stupisce ancora una volta il mondo con tre gol contro il Cagliari. Il Real Madrid recupererebbe il gol con l'arrivo del portoghese. Guadagnerebbe tempo per far firmare Haaland e Mbappé. La Juventus potrebbe lasciarlo andare senza un trasferimento. Lo stipendio di 31 milioni è il principale ostacolo alla sua firma. Il giocatore perderebbe soldi per i diritti di immagine. Nonostante i suoi magnifici record, ha 36 anni.

Sport

"Vai per la Liga!"

Se stasera il Barcellona batterà l'Huesca, sarà a soli 4 punti dall'Atletico Madrid. Messi pareggerà il record di partite giocate da Xavi: 767 partite per i blaugrana.

Mundo Deportivo

"Liga e record"

Il Barcellona sarà distante solamente quattro punti dall'Atletico Madrid capolista del campionato se oggi al Camp Nou batterà l'Huesca ultimo in classifica. Messi raggiungerà Xavi come il blaugrana con più partite: 767. L'ex regista: "Doveva essere Messi".