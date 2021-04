Le aperture spagnole - Real, nessuna paura ad Anfield. Barça, Aguero e Haaland gli obiettivi

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 14 aprile 2021.

Marca

"Semis Road"

Il Real Madrid cerca deciso il passaggio del turno ad Anfield. Zidane: "Non gestiremo nulla, giochiamo per vincere". Klopp: "Vinicius non mi ha sorpreso... Sono rimasto impressionato". Alle 21:00 la sfida tra i Reds e i Blancos valevole per i quarti di finale di ritorno di Champions League

As

"Nessuna paura di Anfield"

Un Real Madrid con la difesa rammendata cerca di chiudere il discorso qualificazione. Klopp: "Creeremo l'atmosfera per la rimonta". Zidane: "La squadra si unisce alle difficoltà".

Sport

"Kun low cost"

Il Barcellona è interessato ad acquistarlo, ma solo se il giocatore accetta condizioni economiche basse. La Juventus è già una concorrente, ma il club blaugrana ritiene che l'argentino voglia giocare al Camp Nou.

Mundo Deportivo

"Piano Haaland"

Il Barcellona gli assicura che sarebbe il punto di riferimento della squadra, a differenza del Real Madrid. Il club blaugrana lo vorrebbe ora, ma aspettare un anno renderebbe il suo acquisto più accessibile.