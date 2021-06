Le aperture spagnole - Tebas: "Barça vince coppa delle perdite". Dembelé rischia 3 mesi

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 22 giugno 2021.

Marca

"Marcos Llorente: 'Chi non è ottimista si faccia da parte'"

Nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano c'è spazio per La Roja con l'intervista al centrocampista della Spagna e dell'Atletico Madrid che spiega come creda nel passaggio del turno. Un'eventuale eliminazione dall'Europeo infatti, lo sorprenderebbe.

As

"Tebas: 'Il Barça vince la coppa delle perdite'"

Il quotidiano dedica uno spazio ai blaugrana nel taglio basso della prima pagina con le parole del presidente della Liga che, non solo elogia la gestione dei conti da parte del Real Madrid, ma attacca il Barcellona esprimendosi in modo chiaro e inequivocabile: "I catalani vinceranno la coppa delle perdite".

Sport

"Allarme Dembelé"

Il giocatore blaugrana ha lasciato il ritiro della Francia con un nuovo disturbo muscolare e dovrebbe star fermo fuori per circa tre mesi. La società voleva rinnovarlo subito o metterlo sul mercato, ma questa battuta d'arresto potrebbe chiudere definitivamente le porte a un trasferimento.

Mundo Deportivo

"Dembelé, che potrebbe star fermo tre mesi, è più vicino al rinnovo"

Il giornale concede uno spazio al Barcellona nel taglio basso della prima pagina dove fa il punto sulle uscite dei blaugrana. Il francese, dopo il brutto infortunio che potrebbe lasciarlo fermo per 3 mesi, è più difficile da cedere ed ecco che l'ipotesi del rinnovo prende sempre più campo.