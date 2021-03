Le lacrime di Ibrahimovic. Il QS: "Da showman a uomo normale. Il valore di un campione"

"Da showman a uomo normale. Il valore di un campione", titola il QS sulle lacrime di Ibrahimovic in conferenza stampa. E' successo veramente, anche Zlatan Ibrahimovic può commuoversi e piangere. Quella che doveva essere una giornata di celebrazioni per il suo ritorno in nazionale, verrà ricordata soprattutto per le lacrime del bomber. L'umiltà, la passione per i suoi cari, ed ecco che Zlatan, da showman e Ibracadabra, si toglie gli abiti del personaggio e mostra un lato nascosto. Ed è li che si capisce perché diventa un punto di riferimento per chi gli sta accanto.