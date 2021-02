Mandragora, Rugani, Kastanos. Tuttosport: "Rinforzi juventini e l'ira dei tifosi del Torino"

vedi letture

Tuttosport nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno ai granata con il titolo seguente: "Rinforzi juventini e l'ira dei tifosi del Torino". Mandragora è ad un passo e sta per ritrovare Nicola. Ieri l'accelerata decisiva, il centrocampista passerà con la formula del prestito per 18 mesi cob obbligo di riscatto da parte dei granata per una cifra molto vicina ai 14 milioni. Vagnati, con il nulla osta di Cairo, sta instaurando un feeling particolare con i bianconeri e questo non è gradito dai tifosi, ma i rinforzi in effetti stanno arrivando. Rugani al Rennes non ha mai giocato, frenato dagli infortuni e i francesi non lo riscatteranno, ma vorrebbero puntare su Nkoulou. L'ex Juventus piace anche al Bologna, mentre nei discorsi sarebbe stato inserito anche Kastanos, centrocampista del Frosinone, ma di proprietà bianconera. Due operazioni però sulle quali Cairo tentenna dopo aver registrato il malcontento dei tifosi.