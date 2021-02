Marani su Tuttosport: "La Juventus non deve ripetere certi errori in Champions"

Matteo Marani, sulle colonne di Tuttosport, analizza così il ko della Juventus sul campo del Napoli: "La Juve perde una partita che tutto sommato non avrebbe meritato di perdere. Pirlo ha individuato il rigore per mani di Chiellini sul volto di Rrahmani come fulcro dell'analisi, che invece è altra. Pirlo è un allenatore diverso dagli altri, non inizi a cercare alibi perché qualcuno glieli offre. La Juve ha preso una partita che può sfuggire di mano, anche alle squadre più forti. Capita. Ma il punto è un altro e riguarda il ritardo che la Juve si trascina dal deludente girone d’andata e che le impone di vincere sempre per rimontare sulle milanesi. È difficile correre con un handicap così forte. Ora inizia una serie agevole di sfide: Crotone, Verona, Spezia. Precedute dall’andata di Champions con il Porto, dove ci aspettiamo di vedere una Juve diversa, più energetica, più compatta rispetto a quella del primo tempo di Napoli, con meno errori tecnici in uscita. E da ultimo, più incisiva sotto rete. In fin dei conti, Andrea Pirlo è stato preso per consentire un miglioramento del gioco in Europa, una squadra più liquida e spettacolare, vedremo mercoledì se questo scatto ci sarà. Adesso ci vuole una Juve più concreta, più feroce, più dinamica, più veloce nell'innesco del gioco, più convinta della propria forza. Che è indubbia".