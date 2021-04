Marchisio alla Gazzetta: "Juve, fallimento senza Champions. Giusto andare avanti con Pirlo"

vedi letture

Alla Juve di Pirlo manca personalità? Claudio Marchisio, intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, risponde così ai colleghi della rosea: "La personalità a molti non manca, non c'è stata alchimia tra allenatore, nuovi compagni e vecchi, a parte Chiesa e McKennie gli altri hanno avuto alti e bassi. La testa conta tanto, a fine anno bisogna farsi tutti un esame di coscienza: solo chi ha voglia di vincere e lottare deve rimanere. Ora però ci vuole unità d'intenti, per il terzo posto e per togliersi qualche sfizio negli scontri diretti". Una parabola discendente che, secondo l'ex centrocampista bianconero, viene da lontano: "Il calo della Juve è iniziato l'ultimo anno di Allegri: in questa stagione rispetto alle due precedenti è mancato solo lo Scudetto, ma in Champions per due anni ha rischiato di uscire agli ottavi. Il tricolore ha nascosto una discesa lenta". Marchisio, però, non ha dubbi su quale debba essere il futuro della guida tecnica della Juventus: "È giusto andare avanti con Andrea. La Juve era già in calo come prestazioni e come qualità, ci sono giocatori forti che hanno esperienza ma bisogna ritrovare lo spirito Juve e l'amalgama".