Mercato Juve, l'apertura di Tuttosport: "Dybala: resto. E Gigio c'è"

vedi letture

Ampio spazio al mercato della Juve sull'apertura odierna di Tuttosport: "Dybala: resto. E Gigio c'è", titola il quotidiano. La Joya ha deciso di restare a Torino - si legge -, con o senza rinnovo. A Milano nuovo incontro per Donnarumma, in scadenza di contratto con il Milan.

Inter - "Match point Inter", si legge invece in taglio alto. I nerazzurri possono festeggiare lo Scudetto già nel weekend: alle 18 in campo a Crotone, se vincono e domani l'Atalanta non batte il Sassuolo via ai festeggiamenti. Zhang ad Appiano ringrazia e carica la squadra, Conte: "La nostra stagione un'opera d'arte".

Torino - Di spalla il quotidiano prova a disegnare il Toro anti-Parma: "Baselli in regia, Lukic alla Verdi". Il serbo dovrebbe destreggiarsi da mezzala-trequartista. Il doppio ex Fuser: "Belotti deve restare".

Caso Suarez - In taglio basso si legge: "Suarez: 'Bambino porta cocumella'". Il quotidiano fa riferimento all'esame farsa dell'uruguaiano, del quale è stato diffuso ieri un video.