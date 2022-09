Milan, La Gazzetta dello Sport: "Cura De Ketelaere. Starà più in campo (e vicino alla porta)"

Fin qui l'impatto di Charles De Ketelaere sul Milan non è stato da incorniciare, ma come un diesel il trequartista belga cresce partita dopo partita. E per catalizzare questo processo Stefano Pioli ha un piano, secondo quello che si legge in prima pagina su La Gazzetta dello Sport: "Cura De Ketelaere. Starà più in campo (e vicino alla porta)".