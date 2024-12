Milan, per Theo deciderà il mercato. Niente rinnovo per Calabria, Tomori non è incedibile

L'attacco di Fonseca alla squadra rischia di avere delle conseguenze anche sulle scelte presenti e future del Milan in ottica calciomercato. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Theo Hernandez, uno dei principali destinatari dei messaggi del tecnico, è in bilico. Lui vorrebbe rimanere al Milan ma il club è pronto a vendere il terzino francese in caso di offerte già a gennaio: sarà il mercato, di fatto, a decidere sulla sua permanenza o meno in rossonero.

Anche per Fikayo Tomori il futuro è da valutare: era un titolare e uno dei segreti dello scudetto, ora ha perso il posto. Era un incedibile, non lo è più. Infine Davide Calabria, che ha il contratto in scadenza a giugno. "Da mesi, si è capito: quel contratto non sarà rinnovato. Nei prossimi mesi Calabria lascerà il Milan, in coda a un rapporto evoluto male", scrive il quotidiano.