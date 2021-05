Mourinho alla Roma. Il QS: "Contropiedista della parola che ha bisogno di un nemico come Rambo"

Il QS fa riferimento agli allenatori quali domatori di parole, illusionisti, artisti del paradosso e della provocazione. Prendiamo José Mourinho - si legge - che è capace di trasformare l'ego smisurato (un po' come Ibra) in una pièce teatrale permanente nella quale il pubblico pende dalle sue labbra in attesa di un nuovo exploit verbale. Il portoghese è un grande contropiedista della parole, usa l'avversario come spalla e giù rasoiate: lui è come Rambo, se non ha un nemico da combattere non funzionale a livello dialettico. Però certi suoi modi di dire sono ormai impermeabili al tempo che passa.